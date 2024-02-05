"Варианты зимой? Были саудовские клубы, турецкие. Был вариант с "Локомотивом", но в клубе понимали, что финансовые запросы не смогут удовлетворить, потом они приобрели Ньямси. Был вариант с "Ростовом" — аренда на полгода. Но мы не давали ответа на их предложение. Джикия принял решение не уходить из родного клуба — это было ключевое для него", - заявил агент.
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия утратил роль основного игрока команды в текущем сезоне. Контракт игрока с "красно-белыми" подходит к концу летом 2024-го года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Джикии в "Локомотив" или "Ростов" в зимнее трансферное окно.
1-го февраля состав "Локомотива" пополнил защитник Жерзино Ньямси, за которого французскому "Страсбуру" было заплачено 3.5 миллиона евро. "Ростов" укрепил линию обороны благодаря аренде ивуарийца Умара Сако из болгарской "Арды". Кроме того, на постоянной основе к "Ростову" присоединился защитник Эяд Эль-Аскалани из клуба "Исмаили".
Источник: "Чемпионат"
Агент: зимой Джикия мог уехать в Турцию и в Саудовскую Аравию
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника "Спартака" Георгия Джикии, рассказал о несостоявшихся трансферах своего клиента в зимнее трансферное окно.
Фото: Чемпионат