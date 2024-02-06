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Мостовой - о Джикии: его уход зависит от людей, которые не совсем профессионально относятся к футболу

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о защитнике "Спартака" Георгии Джикии.
Фото: "Матч ТВ"
"Жалко будет, если "Спартак" его не оставит. Но он не входит в плане великого Абаскаля. Жалко, что у нас ко многим заслуженным футболистам так относятся. Это зависит от людей, которые не совсем профессионально относятся к футболу", - цитирует Мостового "Чемпионат".

В текущем сезоне Джикия провел за "Спартак" девять матчей и потерял место в основном составе, проиграв конкуренцию новичку клуба Срджану Бабичу. Вчера, 5-го февраля, агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не продлит контракт с московским клубом, если Гильермо Абаскаль будет главным тренером команды. Напомним, что трудовое соглашение центрального защитника с "красно-белыми" истекает в конце текущего сезона. Команда испанского специалиста после 18-ти сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Мостовой Джикия
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