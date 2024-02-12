"Нужно быть отличным специалистом, чтобы выиграть чемпионат России пять раз подряд. Безусловно, у "Зенита" хороший состав, но футболисты не могут завоёвывать трофеи без грамотного тренера. Семак был фантастическим игроком, сейчас он - превосходный тренер. Результат его работы говорит сам за себя", - заявил Мейра.
Сергей Семак возглавил санкт-петербургский "Зенит" в мае 2018-го года, перейдя из "Уфы", где работал в течение полутора сезонов. Под руководством Семака "Зенит" 5 раз выиграл чемпионат России, одержал 1 победу в Кубке России и 4 раза завоевывал Суперкубок страны. В текущем розыгрыше РПЛ "Зенит" занимает 2-е место перед стартом весенней части чемпионата.
Отрыв лидирующего "Краснодара" от действующего чемпиона составляет 2 очка. Сезон возобновится для "Зенита" 2-го марта домашним матчем против московского "Спартака" в 19-м туре. Очный матч между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится в 24-м туре и намечен на 14-е апреля.
Источник: "РБ Спорт"
Мейра - о Семаке: нужно быть отличным специалистом, чтобы выиграть РПЛ пять раз подряд
Экс-защитник "Зенита" и сборной Португалии Фернанду Мейра поделился мнением о действующем наставнике санкт-петербургской команды Сергее Семаке.
Фото: официальный сайт "Зенита"