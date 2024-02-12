– “Зенит” — лучшая команда России за последние 10 лет, – приводит слова Олича Metaratings.
Отметим, что петербургский “Зенит” на протяжении пяти последних сезонов неизменно становится победителем чемпионата России по футболу. С 2014 года сине-бело-голубые шесть раз выигрывали РПЛ.
Напомним, после 18 туров нынешнего сезона РПЛ “Зенит” занимает второе место в турнирной таблице. На счету петербургского клуба 36 очков.
Олич не считает ЦСКА лучшим клубом России за последние 10 лет
Бывший наставник московского ЦСКА Ивица Олич назвал лучший клуб России за последние 10 лет.
Фото: ПФК ЦСКА