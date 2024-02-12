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Олич не считает ЦСКА лучшим клубом России за последние 10 лет

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Бывший наставник московского ЦСКА Ивица Олич назвал лучший клуб России за последние 10 лет.
Фото: ПФК ЦСКА
– “Зенит” — лучшая команда России за последние 10 лет, – приводит слова Олича Metaratings.

Отметим, что петербургский “Зенит” на протяжении пяти последних сезонов неизменно становится победителем чемпионата России по футболу. С 2014 года сине-бело-голубые шесть раз выигрывали РПЛ.

Напомним, после 18 туров нынешнего сезона РПЛ “Зенит” занимает второе место в турнирной таблице. На счету петербургского клуба 36 очков.

ЦСКА Олич Зенит
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