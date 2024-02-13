"Его уход не станет серьезной потерей для ЦСКА. А вот Чалов для себя потеряет все. Я так понимаю, он снова хочет за границу. Ну, пускай едет. Он уже раз поиграл, не получилось. Кому он там нафиг нужен? Он может играть только в ЦСКА", - заявил Пономарев.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов может не продлить контракт, истекающий в конце 2024-го года. По сообщениям турецких СМИ, игрок может продолжить карьеру в "Трабзонспоре", конкуренцию которому за подпись Чалова составят "Фенербахче" и "Галатасарай". Сообщалось также об интересе к российскому нападающему со стороны клубов французской Лиги 1.
Федор Чалов выступал в Европе с февраля по июнь 2022-го года. В составе швейцарского "Базеля" Чалов принял участие в 14-ти матчах чемпионата Швейцарии, в которых отметился 4-мя голами.
Источник: "Евро-футбол"
Ветеран ЦСКА Пономарев - о желании Чалова играть в Европе: кому он там нафиг нужен?
Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слухи о возможном уходе форварда "армейцев" Федора Чалова.
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