Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
4 - 1 4 1
ВолгарьЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
СантосЗавершен

Ветеран ЦСКА Пономарев - о желании Чалова играть в Европе: кому он там нафиг нужен?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слухи о возможном уходе форварда "армейцев" Федора Чалова.
Фото: Imago
"Его уход не станет серьезной потерей для ЦСКА. А вот Чалов для себя потеряет все. Я так понимаю, он снова хочет за границу. Ну, пускай едет. Он уже раз поиграл, не получилось. Кому он там нафиг нужен? Он может играть только в ЦСКА", - заявил Пономарев.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может не продлить контракт, истекающий в конце 2024-го года. По сообщениям турецких СМИ, игрок может продолжить карьеру в "Трабзонспоре", конкуренцию которому за подпись Чалова составят "Фенербахче" и "Галатасарай". Сообщалось также об интересе к российскому нападающему со стороны клубов французской Лиги 1.

Федор Чалов выступал в Европе с февраля по июнь 2022-го года. В составе швейцарского "Базеля" Чалов принял участие в 14-ти матчах чемпионата Швейцарии, в которых отметился 4-мя голами.

Источник: "Евро-футбол"

Пономарев ЦСКА Чалов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится