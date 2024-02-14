Министерство Внутренних Дел России объявило в розыск экс-форварда национальной сборной и бывшего ведущего телеканала "Матч ТВ" Евгения Савина. Данные об этом появились в базе ведомства.
Ранее Евгений Савин выплатил штраф в размере 50-ти тысяч рублей по обвинению по статье 280.3 УК РФ "о дискредитации армии". Наказание за повторное нарушение по этой статье может составить до 5-ти лет тюрьмы.
Напомним, в апреле 2022-го года на YouTube-канале "Красава" Евгений Савин выпустил большое видео под названием "Война", в котором он интервьюирует украинских футболистов, выступающих в Европе. Футбольный клуб "Красава", основателем и президентом которого является Евгений Савин, после его отъезда из России, выступает во 2-м дивизионе Кипра.
После 15-ти туров команда Савина занимает 6-е место в турнирной таблице 2-й лиги Кипра, отставая от второго места на 3 очка.
Источник: "РИА Новости"
МВД объявило в розыск экс-футболиста и журналиста Евгения Савина
Экс-футболист сборной России и YouTube-блогер Евгений Савин был объявлен в розыск МВД России.
Фото: МВД России