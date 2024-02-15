"Тикнизян мог этой зимой уйти из "Локомотива". Я рад, что он остался. Желание не заработать, а сохранить хорошего игрока, это всегда очень сложная история выбора. Он остался и является игроком "Локомотива". Это было его решение. Мы придерживаемся принципа, что если предложение устраивает клуб и игрока, то мы не препятствовать переходу. Это отличительная особенность "Локомотива", - заявил Нагорных.
Напомним, интерес к левому защитнику "Локомотива" в зимнее трансферное окно проявлял санкт-петербургский "Зенит". "Железнодорожники" приняли предложение действующих чемпионов страны в размере 8+2 миллионов евро, однако "сине-бело-голубым" не удалось договориться об условиях личного контракта с самим Тикнизяном.
Наир Тикнизян с 8-ю голами и 5-ю ассистами в 23-х матчах в РПЛ и Кубке России является самым результативным игроком "Локомотива" в текущем сезоне. Ранее сообщалось об интересе к армянскому защитнику из Европы, в частности, со стороны итальянской "Болоньи".
Источник: "Матч ТВ"
Нагорных: рад, что Тикнизян остался в "Локомотиве"
Председатель правления "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о несостоявшемся трансфере защитника Наира Тикнизяна в "Зенит"
Фото: "Чемпионат"