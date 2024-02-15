Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
2 - 0 2 0
Реал СосьедадЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
БаварияЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
2 - 0 2 0
ФиорентинаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
2 - 4 2 4
АстанаЗавершен
Урал
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ЕнисейЗавершен
Спартак
6 - 0 6 0
КайратЗавершен

Нагорных: рад, что Тикнизян остался в "Локомотиве"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель правления "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о несостоявшемся трансфере защитника Наира Тикнизяна в "Зенит"
Фото: "Чемпионат"
"Тикнизян мог этой зимой уйти из "Локомотива". Я рад, что он остался. Желание не заработать, а сохранить хорошего игрока, это всегда очень сложная история выбора. Он остался и является игроком "Локомотива". Это было его решение. Мы придерживаемся принципа, что если предложение устраивает клуб и игрока, то мы не препятствовать переходу. Это отличительная особенность "Локомотива", - заявил Нагорных.

Напомним, интерес к левому защитнику "Локомотива" в зимнее трансферное окно проявлял санкт-петербургский "Зенит". "Железнодорожники" приняли предложение действующих чемпионов страны в размере 8+2 миллионов евро, однако "сине-бело-голубым" не удалось договориться об условиях личного контракта с самим Тикнизяном.

Наир Тикнизян с 8-ю голами и 5-ю ассистами в 23-х матчах в РПЛ и Кубке России является самым результативным игроком "Локомотива" в текущем сезоне. Ранее сообщалось об интересе к армянскому защитнику из Европы, в частности, со стороны итальянской "Болоньи".

Источник: "Матч ТВ"

Тикнизян Локомотив Зенит Нагорных
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится