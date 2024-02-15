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Ловчев: молиться теперь на Угальде? "Спартаку" нужны опорник, защитник и вратарь

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Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев уверен в недоукомплектации состава "красно-белых".
Фото: "Чемпионат"
"Не надо переоценивать победу "Спартака". Я не увидел новых игроков, я не увидел чего-то нового у "Спартака". Угальде? Мне теперь молиться на него? Это один игрок, а "Спартаку" нужно больше - в опорную и центральную зоны, в защиту. Ещё вратарь нужен. Это я так вижу, тренер видит по?другому", - поделился Ловчев.

Московский "Спартак" одержал победу в Зимнем Кубке РПЛ в Абу-Даби, одолев в последнем матче казахстанский "Кайрат" со счетом 6:0. В матче принял участие коста-риканский нападающий Манфред Угальде, подписанный "Спартаком" из "Твенте" в зимнее трансферное окно. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что московский клуб планирует укрепить вратарскую позицию перед стартом весенней части сезона. Главные претенденты - Станислав Агкацев из "Краснодара" и Илья Помазун из "Урала".

В 18-ти матчах чемпионата России московский "Спартак" набрал 30 очков и занимает 5-е место в таблице. Сезон возобновится для "красн-белых" 2-го марта выездным матчем против "Зенита" в рамках 19-го тура.

Источник: "Матч ТВ"

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