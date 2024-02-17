"Ситуация очень тяжелая и, в первую очередь, для руководства "Спартака". Промес — ведущий игрок клуба, и его потеря скажется на атакующих действиях "красно-белых". Когда с ним заключали контракт, в "Спартаке" знали эту ситуацию. В договоре было написано, что в случае ареста есть право разорвать договор. Понятно, что Квинси будет в России, но сколько он здесь просидит? Думаю, играть за "Спартак" он не будет", - цитирует Масалитина "Евро-Футбол".
Напомним, что суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к 7,5 годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков и нанесение телесных повреждений кузену. Нидерланды объявили игрока в международный розыск и пытаются добиться экстрадиции Квинси. В текущем сезоне Промес отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами в 21-ом матче за "Спартак". После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы московский клуб сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура.
Масалитин - о Промесе: думаю, играть за "Спартак" он не будет
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"