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Масалитин - о Промесе: думаю, играть за "Спартак" он не будет

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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"
"Ситуация очень тяжелая и, в первую очередь, для руководства "Спартака". Промес — ведущий игрок клуба, и его потеря скажется на атакующих действиях "красно-белых". Когда с ним заключали контракт, в "Спартаке" знали эту ситуацию. В договоре было написано, что в случае ареста есть право разорвать договор. Понятно, что Квинси будет в России, но сколько он здесь просидит? Думаю, играть за "Спартак" он не будет", - цитирует Масалитина "Евро-Футбол".

Напомним, что суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к 7,5 годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков и нанесение телесных повреждений кузену. Нидерланды объявили игрока в международный розыск и пытаются добиться экстрадиции Квинси. В текущем сезоне Промес отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами в 21-ом матче за "Спартак". После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы московский клуб сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура.

Спартак Масалитин Промес
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