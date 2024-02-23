Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о текущем составе «Динамо». По словам Широкова, в клубе не считают нужным приобретать новых футболистов, так как текущая команда их полностью удовлетворяют, руководство надеется на то, что их возможностей хватит для борьбы за золотые медали нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
«Правильно они поступили или нет, будет понятно в конце чемпионата. Я за то, чтобы не тратить баснословные деньги ради того, чтобы просто взять. У «Динамо» состав неплохой, есть свои ребята, которые могут прогрессировать и как минимум становиться не хуже. Тогда зачем им брать кого-то?», - передает слова Широкова «Чемпионат».
Широков – о составе "Динамо": есть свои ребята, которые могут прогрессировать
Фото: "Чемпионат"