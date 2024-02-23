Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
22:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Метц
23:00
ЛионНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
Динамо
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен

Широков – о составе "Динамо": есть свои ребята, которые могут прогрессировать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился рассуждениями о нынешнем составе «Динамо».
Фото: "Чемпионат"
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о текущем составе «Динамо». По словам Широкова, в клубе не считают нужным приобретать новых футболистов, так как текущая команда их полностью удовлетворяют, руководство надеется на то, что их возможностей хватит для борьбы за золотые медали нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Правильно они поступили или нет, будет понятно в конце чемпионата. Я за то, чтобы не тратить баснословные деньги ради того, чтобы просто взять. У «Динамо» состав неплохой, есть свои ребята, которые могут прогрессировать и как минимум становиться не хуже. Тогда зачем им брать кого-то?», - передает слова Широкова «Чемпионат».

Широков Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится