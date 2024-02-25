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Быстров: я бы доверил Александру Мостовому тренировать "Спартак", если облажается - уберут

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Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров заявил, что доверил бы Александру Мостовому тренировать московский клуб.
Фото: "Матч ТВ"
"Я бы доверил Александру Мостовому тренировать "Спартак". Пусть пробует, почему нет? Если облажается (заменено) — уберут. Дайте ему шанс тренировать "Спартак". В "Спартаке" тренер — это психолог. Ты думаешь, он там бегает за всеми? У него 25 помощников и 30 человек, которые всем занимаются. В таких клубах работать одно удовольствие. Вот команда тебе — лепи", - цитирует Быстрова "РБ Спорт".

Александр Мостовой не являлся главным тренером ни одной из команд после завершения карьеры игрока, однако был одним из кандидатов на пост главного тренера "Енисея". Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года, под его руководством клуб стал бронзовым призером чемпионата России. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы московский клуб сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. "Спартак" уступил "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.

Спартак Мостовой Быстров
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