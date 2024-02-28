- Если брать "Зенит", то ты всегда знаешь, что это гранд, с ним играть всегда тяжело, но интересно. Не в обиду никому, но с "Уралом" играть тяжелее всего, потому что там физически сильные игроки, у них поставлен чуть-чуть другой футбол. Уровень в лиге точно не упал. Но стал ли он выше - другой вопрос, не знаю, - передаёт слова Щетинина "РБ Спорт".
"Ростов" по итогам осенней части сезона занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги десятое место, набрав 21 очко в 18 матчах. "Зенит" из Санкт-Петербурга находится на втором месте с 36 очками, екатеринбургский "Урал" идёт на 12 позиции, набрав 19 очков.
В первом круге чемпионата России "Ростов" сыграл на своём поле вничью как с "Зенитом" (1:1), так и с "Уралом" (2:2).
Хавбек "Ростова" Щетинин: не в обиду никому, но тяжелее всего играть с "Уралом". Уровень РПЛ точно не упал
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин высказал мнение о текущем уровне чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"