"Не скажешь, что "Зенит" владел инициативой. Они как-то туповато разыгрывали мяч у своих ворот, "Спартак" мог пару раз наказать за это прессингом. Гол с одной или с другой стороны, наверное, раскрепостил бы команды. А так счет 0:0 держал их в напряжении до конца матча. Вышел Педро - брал инициативу на себя, шел в дриблинг. Жаль, так поздно появился", - заявил Мельников.
Матч 19-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-петербурге завершился вничью (0:0). В случае победы "сине-бело-голубые" сравнялись бы по очкам в чемпионате с "Краснодаром", который ранее сыграл вничью с "Рубином", и возглавил бы турнирную таблицу по дополнительным показателям.
Новички санкт-петербургского клуба Нино, Ахметов, Артур и Педро дебютировали в чемпионате России. В составе "Спартака", также, провел свой первый матч зимний новичок Манфред Угальде. Коста-риканский форвард был признан лучшим игроком по итогам встречи.
Источник: "РБ Спорт"
Мельников: "Зенит" туповато разыгрывал мяч от ворот. Жаль, Педро поздно вышел
Экс-игрок "Зенита" Вячеслав Мельников остался недоволен результатом матча 19-го тура между своей бывшей командой и "Спартаком".
Фото: официальный сайт "Зенита"