Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Горшков высказался о чемпионских медалях «сине-бело-голубых» в 2007 году. По словам Горшкова, то чемпионство было самым радостным и ценным, так как оно первое. Тем не менее, Горшков отметил, что не следует недооценивать следующие победы «Зенита», но они уже были сделаны с наличием больших возможностей и качественных исполнителей.
«Долго шли к золоту, город и фанаты мечтали об этом. Тем более прервали гегемонию московских клубов», - передает слова Горшкова «СЭ».
Экс-игрок "Зенита" Горшков – о чемпионстве в 2007 году: прервали гегемонию московских клубов
Экс-хавбек «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о чемпионстве питерского «Зенита» в 2007 году.
Фото: ФК "Зенит"