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Тарханов: желаю, чтобы "Краснодар" стал чемпионом России

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Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов высказался о нынешней чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Чемпионат"
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился комментарием относительно чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. По словам Тарханова, в грядущем матче 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» подопечные Валерия Карпина могут создать неприятности для оппонентов, так как они не ведут борьбу за медали и могут играть раскрепощено. Также Тарханов отметил, что после победы в минувшем туре у «Ростова» может быть хороший настрой.

«Давление на «Краснодар», претендующий на чемпионство, может сказываться на игре. Но я желаю, чтобы они стали чемпионом», - передает слова Тарханова «Матч ТВ».

Тарханов Краснодар
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