Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился комментарием относительно чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. По словам Тарханова, в грядущем матче 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» подопечные Валерия Карпина могут создать неприятности для оппонентов, так как они не ведут борьбу за медали и могут играть раскрепощено. Также Тарханов отметил, что после победы в минувшем туре у «Ростова» может быть хороший настрой.
«Давление на «Краснодар», претендующий на чемпионство, может сказываться на игре. Но я желаю, чтобы они стали чемпионом», - передает слова Тарханова «Матч ТВ».
Тарханов: желаю, чтобы "Краснодар" стал чемпионом России
Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов высказался о нынешней чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Чемпионат"