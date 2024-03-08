- Для меня Промес — незнакомый игрок. Думаю, что "Спартаку" будет лучше без игрока, у которого такие проблемы. Он может быть сильным футболистом, но после того, что он сделал, для меня он становится слабым. Зачем он клубу?
Напомним, в феврале нападающий "Спартака" Квинси Промес был признан судом Нидерландов виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорен к 6 годам тюремного заключения. Позднее стало известно, что адвокат игрока подал апелляцию.
В нынешнем сезоне Промес провел за "красно-белых" 17 матчей в РПЛ, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Также форвард записал на свой счет 2+2 по системе гол плюс пас в текущем розыгрыше Кубка России.
Источник: "Матч ТВ"
Петржела - о Промесе: "Спартаку" будет лучше без игрока, у которого такие проблемы
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что "Спартаку" будет лучше без нидерландского форварда Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"