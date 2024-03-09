Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 4 1 4
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 1 0 1
Нижний НовгородПерерыв
Динамо
19:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 3 2 3
АкронЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Волгарь
0 - 2 0 2
ХимкиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
Эвертон2 тайм
Кристал Пэлас
18:00
Лутон ТаунНе начат
Борнмут
18:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Вулверхэмптон
18:00
ФулхэмНе начат
Арсенал
20:30
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
1 - 0 1 0
Хетафе2 тайм
Кадис
18:15
АтлетикоНе начат
Гранада
20:30
Реал СосьедадНе начат
Жирона
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
1 - 0 1 0
Салернитана1 тайм
Сассуоло
0 - 0 0 0
Фрозиноне1 тайм
Болонья
20:00
ИнтерНе начат
Дженоа
22:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
КёльнНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ДармштадтНе начат
Бавария
17:30
МайнцНе начат
Вердер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
19:00
ЛионНе начат
Ланс
23:00
БрестНе начат

Агент: Зе Луиш готов вернуться в Россию, он любит эту страну

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Жозе Фоуто, представляющий интересы Зе Луиша, заявил, что его клиент готов вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"У Зе Луиша истекает контракт с "Фаренсе" 24 июня, поэтому возвращение игрока в РПЛ возможно уже этим летом. Некоторые российские клубы спрашивали меня на предмет перехода Зе в ближайшее трансферное окно. Не буду раскрывать их названия, но по меркам РПЛ это важные команды. Зе Луиш готов вернуться в Россию, он любит эту страну", - цитирует Фоуто Sport24.

Форвард Зе Луиш выступает за португальский "Фаренсе" с 2023 года, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Нападающий сборной Кабо-Верде ранее выступал за московский "Спартак" и "Локомотив". Зе Луиш провел за "красно-белых" 109 матчей и отметился 35-ю забитыми мячами и 24-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 300 тысяч евро. На счету нападающего 19 матчей за сборную Кабо-Верде и четыре забитых мяча.

Зе Луиш Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится