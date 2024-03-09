"У Зе Луиша истекает контракт с "Фаренсе" 24 июня, поэтому возвращение игрока в РПЛ возможно уже этим летом. Некоторые российские клубы спрашивали меня на предмет перехода Зе в ближайшее трансферное окно. Не буду раскрывать их названия, но по меркам РПЛ это важные команды. Зе Луиш готов вернуться в Россию, он любит эту страну", - цитирует Фоуто Sport24.
Форвард Зе Луиш выступает за португальский "Фаренсе" с 2023 года, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Нападающий сборной Кабо-Верде ранее выступал за московский "Спартак" и "Локомотив". Зе Луиш провел за "красно-белых" 109 матчей и отметился 35-ю забитыми мячами и 24-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 300 тысяч евро. На счету нападающего 19 матчей за сборную Кабо-Верде и четыре забитых мяча.
Агент: Зе Луиш готов вернуться в Россию, он любит эту страну
Футбольный агент Жозе Фоуто, представляющий интересы Зе Луиша, заявил, что его клиент готов вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"