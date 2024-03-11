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Глава пресс-службы "Спартака": надеемся, скоро Промес присоединится к команде

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Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с форвардом Квинси Промесом.
Фото: Чемпионат.com
"Промес сейчас находится в Эмиратах. Добавить к прошлому официальному заявлению нечего. Надеемся, что скоро он присоединится к команде", - приводит "Матч ТВ" слова Зеленова.

Нападающий Квинси Промес вернулся в московский "Спартак" в феврале 2021 года. В текущем сезоне на счету нидерландского форварда 8 забитых мячей и 8 результативных передач в 21 матче за столичную команду.

Напомним, 29 февраля футболист был задержан полицией при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов и пропустил старт второй части РПЛ.

Промес Спартак
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