"Промес сейчас находится в Эмиратах. Добавить к прошлому официальному заявлению нечего. Надеемся, что скоро он присоединится к команде", - приводит "Матч ТВ" слова Зеленова.
Нападающий Квинси Промес вернулся в московский "Спартак" в феврале 2021 года. В текущем сезоне на счету нидерландского форварда 8 забитых мячей и 8 результативных передач в 21 матче за столичную команду.
Напомним, 29 февраля футболист был задержан полицией при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов и пропустил старт второй части РПЛ.
Глава пресс-службы "Спартака": надеемся, скоро Промес присоединится к команде
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с форвардом Квинси Промесом.
Фото: Чемпионат.com