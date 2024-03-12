– Я думаю, что с приездом Миранчука в сборную России не будет проблем, — цитирует Шпинева Metaratings.
Ранее сборная России огласила окончательный список футболистов на мартовские матчи. В него попал полузащитник итальянской “Аталанты” Алексей Миранчук.
Напомним, в нынешнем сезоне Алексей принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он забил три гола и оформил десять результативных передач.
Агент: с приездом Алексея Миранчука в сборную России не будет проблем
Вадим Шпинев, агент полузащитника “Аталанты” Алексея Миранчука, прокомментировал вызов своего клиента в сборную России на мартовские матчи.
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