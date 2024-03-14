"Этот матч в карьере Абаскаля ничего не решал, мне все равно задержится он в "Спартаке" или нет. Его разве знал кто-либо в нашей стране полтора года назад? Меньше говорите про этого Абаскаля, у нас люди тут по 30-40 лет отдали футболу и про них ни слова не говорят", - цитирует Мостового "СЭ".
Сегодня, 14-го марта московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1 (3:2 - общий) и прошел в полуфинал турнира. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. После поражения от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ (0:2) в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль может быть уволен с поста главного тренера.
Мостовой: меньше говорите про этого Абаскаля, у нас люди тут по 30-40 лет отдали футболу и про них ни слова не говорят
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"