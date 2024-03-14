Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
СочиЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Локомотив
1 - 1 (П 6 - 7) 1 167
БалтикаЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Славия
1 - 3 1 3
Милан2 тайм
Вильярреал
3 - 1 3 1
Марсель2 тайм
Рейнджерс
0 - 1 0 1
Бенфика2 тайм
Вест Хэм
5 - 0 5 0
ФрайбургЗавершен
Аталанта
23:00
СпортингНе начат
Байер
23:00
КарабахНе начат
Ливерпуль
23:00
СпартаНе начат
Брайтон
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
1 - 1 1 1
Маккаби Хайфа2 тайм
ПАОК
5 - 1 5 1
Динамо Загреб2 тайм
Фенербахче
0 - 1 0 1
Юнион2 тайм
Виктория П
0 - 0 0 0
Серветт2 тайм
Маккаби
23:00
ОлимпиакосНе начат
Брюгге
23:00
МольдеНе начат
Астон Вилла
23:00
АяксНе начат
Лилль
23:00
ШтурмНе начат

Мостовой: меньше говорите про этого Абаскаля, у нас люди тут по 30-40 лет отдали футболу и про них ни слова не говорят

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
"Этот матч в карьере Абаскаля ничего не решал, мне все равно задержится он в "Спартаке" или нет. Его разве знал кто-либо в нашей стране полтора года назад? Меньше говорите про этого Абаскаля, у нас люди тут по 30-40 лет отдали футболу и про них ни слова не говорят", - цитирует Мостового "СЭ".

Сегодня, 14-го марта московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1 (3:2 - общий) и прошел в полуфинал турнира. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. После поражения от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ (0:2) в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль может быть уволен с поста главного тренера.

Спартак Александр Мостовой Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится