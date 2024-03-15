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Хлусевич: журналисты постоянно создают проблемы "Спартаку", но на самом деле все хорошо

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Игрок «Спартака» Даниил Хлусевич поделился своим мнением относительно обсуждения проблем команды в СМИ.
Фото: "Чемпионат"
Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич высказался касательно обсуждения в СМИ проблем и слухов связанных с «красно-белыми». По словам Хлусевича, в каждой из таких новостей можно извлечь для себя что-то положительное, а на негативе лучше не концентрироваться вовсе. Также Хлусевич добавил, что он старается не следить за СМИ и потому он без понятие, кто и кого там критикует.

«В любом случае всё наладится, но я не могу сказать, что у «Спартака» всё плохо. Мы тренируемся, у нас хорошие условия. По-моему, если честно, это журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку» (смеётся). Мы нашли крайнего, но на самом деле всё хорошо», - передает слова Хлусевича «Чемпионат».

Даниил Хлусевич Спартак
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