- Вызов в сборную России был неожиданным. Затем приходит осознание, радость, потом задаёшь себе вопросы: "Почему так долго я не вызывался? Как восемь лет прошли так быстро?" Но это не претензия, а вопрос к себе. Всему своё время. Единственное, что шокирует: раньше я был везде самым молодым, а теперь я самый возрастной. Это самый большой шок, который я испытал, - передаёт слова Лодыгина "Чемпионат".
33-летний российский голкипер Юрий Лодыгин выступает за греческий "Панатинаикос" с июля 2022 года. В текущем сезоне на его счету 15 сыгранных матчей за клуб во всех турнирах с 9 пропущенными голами и 8 играми, завершёнными "всухую".
В марте 2024 года Лодыгин был вызван в сборную России на товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая. Ранее вратарь провёл за национальную команду 11 матчей с 4 пропущенными голами и 8 "сухими" играми. Последний матч Лодыгина за сборную России прошёл 1 июня 2016 года.
Вратарь Лодыгин - о вызове в сборную России: как восемь лет прошли так быстро?
Вызванный в сборную России после восьмилетнего перерыва голкипер греческого "Панатинаикоса" Юрий Лодыгин прокомментировал своё возвращение в национальную команду.
Фото: ФК "Панатинаикос"