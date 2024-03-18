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Наставник "Нефтехимика" Новиков: у "Динамо" есть хорошие шансы скинуть "Зенит" с трона

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Главный тренер "Нефтехимика" из Первой лиги Кирилл Новиков поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: 1fnl.ru
"В РПЛ чемпионат такой, что каждая команда может потерять очки. "Динамо" - это явный конкурент "Зенита" в борьбе за первое место. Буду болеть за эту команду в золотой гонке. В прошлых годах "Зенит" был командой более сильной, мощной, состав был более сбалансированным. А сейчас я не вижу, чтобы "Зенит" был таким. Поэтому очень хорошие шансы именно в этом чемпионате попробовать скинуть питерцев с трона", - сказал Новиков.

По итогам 20-ти туров в чемпионате России на 1-й строчке расположился "Зенит". В активе подопечных Сергея Семака 40 очков. На одно меньше - на счету "Краснодара", которым на финише сезона будет руководить новый главный тренер Мурад Мусаев. На два очка от санкт-петербургского клуба отстает московское "Динамо". Московская команда является единственной из Топ-3, кто сумел одержать победы в обоих стартовых турах весенней части сезона.

Напомним, "Зенит" является действующим чемпионом России. Победа в прошлом сезоне стала для "сине-бело-голубых" пятой подряд в национальном первенстве.

Источник: "Евро-футбол"

Зенит Динамо
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