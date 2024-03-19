"У нас мало центральных нападающих в России. Думаю, Тюкавин — самый сильный сейчас по всем характеристикам. Чалов на данный момент не впечатляет. Сергеев не является игроком основного состава в "Зените". Есть в "Ростове" Голенков, он может еще по каким-то критериям соответствовать, парень играет, в клубе приносит пользу, есть смысл рассмотреть его в национальной команде. Мусаев — хороший кандидат еще, если будет прибавлять", - цитирует Масалитина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Федор Чалов провел за ЦСКА 28 матчей и отметился 11-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро. На счету Константина Тюкавина 26 выходов на поле в составе "Динамо", десять голов и восемь голевых передач. В окончательный состав сборной России на мартовские сборы попали следующие форварды: Федор Чалов, Константин Тюкавин и Иван Сергеев. Напомним, что национальная команда России в этом месяце проведет две товарищеские встречи: 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем. Оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо".
Масалитин: Тюкавин - самый сильный сейчас по всем характеристикам среди нападающих, Чалов не впечатляет
Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о российских форвардах, которые могут попасть в сборную России, и раскритиковал нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Фото: GETTY IMAGES