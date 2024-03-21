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Генсек РФС: не стоит называть РПЛ лигой уголовников или лигой приколов

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мыслями об имидже чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался относительно нынешнего имиджа Российской Премьер-Лиги после того, как нападающий «Спартака» Квинси Промес был признан судом Нидерландов виновным в контрабанде наркотиков.

По словам Митрофанова, относительно имиджа в первую очередь необходимо обращаться к работодателю, так как каждый сам решает, продолжать ли сотрудничество с человеком после его действий.

«Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ лигой уголовников – это неправильно. Лигой приколов тоже не стоит. Мы ставим задачу от этого уйти. Чтобы даже в шутку так не говорили», - передает слова Митрофанова «Чемпионат».

Максим Митрофанов РФС РПЛ Квинси Промес Спартак
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