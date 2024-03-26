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"Чемпионат": вратарь "Химок" Митрюшкин подписал контракт с "Локомотивом"

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По данным СМИ, голкипер подмосковных "Химок" Антон Митрюшкин с лета 2024 года будет выступать за московский "Локомотив".
Фото: Getty Images
28-летний вратарь "Химок" Антон Митрюшкин подписал отложенный контракт с московским "Локомотивом", сообщают СМИ.

По данным источника, футболист перейдёт к "железнодорожникам" летом 2024 года на правах свободного агента после завершения действующего соглашения с красно-чёрными, которое истекает в июне.

В текущем сезоне на счету воспитанника клубной академии московского "Спартака" 10 матчей за "Химки" во всех турнирах, 9 пропущенных голов и 6 "сухих" игр.

Источник: "Чемпионат"

Локомотив Химки Антон Митрюшкин Российские трансферы
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