"У него есть свой чёткий стиль игры, который он пытается как можно быстрее донести до нас, а мы пытаемся подхватить и понять. Испанский стиль — высокий прессинг, выход из обороны через пас. К этому нужно привыкать, с каждой игрой и тренировкой прибавляем", - цитирует Чистякова "Матч ТВ".
Дмитрий Чистяков перешел в "Сочи" из петербургского "Зенита" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 30-летнего центрального защитника в два миллиона евро. Чистяков провел всего один матч за южан и не отметился голевыми действиями. После 20-ти сыгранных туров команда Роберта Морено занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков.
Чистяков - о Морено: у него есть свой чёткий стиль игры, который он пытается как можно быстрее донести до нас
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды за "Сочи", высказался о главном тренер южан Роберте Морено.
Фото: ФК "Сочи"