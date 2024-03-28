"Конечно, "Динамо" может побороться за чемпионство. "Зенит", "Краснодар" и "Динамо" идут рядом. У "Зенита" еще матчи на выезде с "Динамо" и "Краснодаром". Все еще возможно", - цитирует Терехина "Газета. Ру".
После 20-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. На втором месте располагается "Краснодар", отстающий от лидера на одно очко. Команда Марцела Лички сыграет с хабаровским СКА в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Ранее "бело-голубые" вылетели из Пути РПЛ, уступив подопечным Сергея Семака в четвертьфинале турнира (1:2 - обш.)
Терехин: конечно, "Динамо" может побороться за чемпионство
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о шансах "бело-голубых" на чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"