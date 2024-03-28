"Наверное, нет того предложения, которое бы его устроило. Понятно, что абы куда он не пойдёт работать. В РПЛ он явно рассмотрит предложения команд, которые будут бороться за чемпионство. Возможно, "Спартак". "Локомотив"? Не знаю, подвис Галактионов или нет", - цитирует Дьякова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Станислав Черчесов может возглавить сборную Азербайджана. После поражения "Спартака" от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ (0:2), была информация, что главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку, а на его место хотят назначить Черчесова. Ранее Станислав Саламович работал в "Амкаре", "Легии", "Ференцвароше", "Спартаке" и сборной России. Под руководством Черчесова национальная команда России добилась исторического достижения - прошла в 1/4 финала чемпионата мира.
Дьяков - о Черчесове: в РПЛ он рассмотрит предложения команд, которые будут бороться за чемпионство
Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о Станиславе Черчесове.
Фото: РФС