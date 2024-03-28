"Ростов" хорошо поработал на сборах. Достаточно хорошо команда укомплектовалась, очень качественные футболисты перешли в команду. Появился баланс как в обороне, так и в атаке. Команда смотрится очень достойно", - цитирует Гацкана "Чемпионат".
После 20-ти сыгранных туров "Ростов" занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 очков. Команда Валерия Карпина сыграет с подмосковными "Химками" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Завтра, 29-го марта южане сыграют с московским "Динамо" в 22-м туре РПЛ, матч состоится в столице России в 19:30 по московскому времени.
Гацкан - о "Ростове": появился баланс как в обороне, так и в атаке, команда смотрится очень достойно
Экс-игрок "Ростова" Александр Гацкан высказался об игре южан после возобновления чемпионата.
Фото: ФК "Ростов"