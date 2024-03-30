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Вахания: я буду болеть в чемпионской гонке за "Зенит"

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Защитник "Ростова" Илья Вахания заявил, что будет болеть за "Зенит" в чемпионской гонке.
Фото: ФК "Ростов"
"У бело-голубых еще есть время все исправить. Но я буду болеть в чемпионской гонке за "Зенит", поскольку являюсь воспитанником этого клуба. Смотрел самые топовые матчи питерцев, но про эту команду не хочу говорить, потому что играю в другом клубе", - цитирует Ваханию "Евро-Футбол".

Вчера, 29-го марта "Ростов" на выезде одержал победу над московским "Динамо" в матче 22-го тура РПЛ со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились: Щетинин, Глебов, Мохеби (дубль) и Бителло. После 21-го сыгранного матча команда Валерия Карпина поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьей строчке с 38-ю очками. В текущем сезоне Илья Вахания провел за "Ростов" 23 матча и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Вахания Ростов Зенит Динамо
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