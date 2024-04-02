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Нигматуллин: думаю, что сейчас нет поводов рассматривать отставку Федотова из ЦСКА

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Экс-голкипер ЦСКА Руслан Нигматуллин высказался о текущей ситуации в команде.
Фото: ПФК ЦСКА
- У Федотова контракт на полтора года, а речи о продлении не идёт. Но я думаю, что сейчас нет поводов рассматривать его отставку. Понятно, что это не лучший сезон ЦСКА и "армейцы" заслуживают большего. Но в этой ситуации нужно работать над усилением состава и проводить работу над ошибками, - цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

После 21 сыгранного матча РПЛ ЦСКА набрал 33 очка и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 8 очков.

В текущем сезоне красно-синие упустили победу в 8 матчах, в которых вели в счёте, потеряв в них 18 очков, что является худшим показателем в лиге. В выездном матче 22 тура РПЛ против "Сочи" ЦСКА завершил встречу вничью 2:2, выигрывая со счётом 2:0 к 46 минуте.

ЦСКА Владимир Федотов Руслан Нигматуллин Российские трансферы
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