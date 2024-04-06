— Я планирую еще поиграть. Физически я себя более-менее чувствую. Мне еще рано заканчивать, но я понимаю, что это не за горами.
Напомним, Смолову 34 года. Его действующее трудовое соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета. Стороны могут продлить контракт еще на год по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне российский футболист в общей сложности принял участие в 26 матчах динамовцев. Звездный нападающий сумел записать на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.
Источник: “СЭ”
Смолов: мне еще рано заканчивать, но я понимаю, что это не за горами
Форвард московского “Динамо” Федор Смолов высказался о своем будущем.
Фото: "Матч ТВ"