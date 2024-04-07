Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
4 - 1 4 1
ФакелЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
Локомотив2 тайм
Зенит
1 - 0 1 0
Балтика2 тайм
Динамо
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
РодинаЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
КубаньЗавершен
Динамо Мх
19:30
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
Ливерпуль1 тайм
Шеффилд Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
20:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
0 - 0 0 0
БолоньяЗавершен
Монца
2 - 4 2 4
Наполи2 тайм
Верона
19:00
ДженоаНе начат
Кальяри
19:00
АталантаНе начат
Ювентус
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
2 - 1 2 1
Аугсбург2 тайм
Вольфсбург
18:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
4 - 3 4 3
МетцЗавершен
Монпелье
2 - 0 2 0
Лорьян2 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Страсбург2 тайм
Реймс
0 - 0 0 0
НиццаЗавершен
Монако
18:05
РеннНе начат
Нант
21:45
ЛионНе начат

Бышовец - о столичном дерби: "Динамо" и "Спартак" далеки от оптимального состояния

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от московского дерби "Динамо" - "Спартак" в 23-м туре РПЛ.
Фото: "СЭ"
- "Динамо" и "Спартак" далеки от оптимального состояния. Это не повлияет на напряженность матча. Нас ждет хорошая игра. "Спартаку" и "Динамо" не удалось подойти в хорошем состоянии к матчам РПЛ после международной паузы. Многие сборники пропустили подготовку, но это не скажется на игре. Сегодня будет качественный футбол, и зрители останутся довольны.

Столичное дерби в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Спартаком" состоится сегодня, 7 апреля. Матч пройдет на домашнем стадионе "бело-голубых" "ВТБ Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени. В предыдущем туре команда Марцела Лички дома разгромно уступила "Ростову" (1:4). "Красно-белые" в прошлом туре на своем поле сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0.

В преддверие очного противостояния "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. "Спартак" с 32 баллами располагается на седьмой позиции.

Источник: "РБ Спорт"

Динамо Спартак Анатолий Бышовец
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится