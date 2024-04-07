- "Динамо" и "Спартак" далеки от оптимального состояния. Это не повлияет на напряженность матча. Нас ждет хорошая игра. "Спартаку" и "Динамо" не удалось подойти в хорошем состоянии к матчам РПЛ после международной паузы. Многие сборники пропустили подготовку, но это не скажется на игре. Сегодня будет качественный футбол, и зрители останутся довольны.
Столичное дерби в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Спартаком" состоится сегодня, 7 апреля. Матч пройдет на домашнем стадионе "бело-голубых" "ВТБ Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени. В предыдущем туре команда Марцела Лички дома разгромно уступила "Ростову" (1:4). "Красно-белые" в прошлом туре на своем поле сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0.
В преддверие очного противостояния "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. "Спартак" с 32 баллами располагается на седьмой позиции.
Источник: "РБ Спорт"
Бышовец - о столичном дерби: "Динамо" и "Спартак" далеки от оптимального состояния
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от московского дерби "Динамо" - "Спартак" в 23-м туре РПЛ.
Фото: "СЭ"