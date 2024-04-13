"В связи с тем, что чемпионат очень напряжённый и аутсайдеры могут преподнести сюрприз и внести коррективы, думаю, что будет ещё много неожиданностей. Не думаю, что "Зенит" можно будет назвать чемпионом, если они обыграют "Краснодар". После этой встречи командам предстоит достаточно матчей, чтобы поправить ситуацию, но в плане психологии это будет очень важная игра", - сказал Сёмин.
После 22 сыгранных туров "Зенит" и "Краснодар" разделяет всего один балл. Петербуржцы имеют в своем активе 44 набранных очка, "быки" заработали 43. Матч между двумя лидерами Российской Премьер-Лиги начнется 13 апреля в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет на домашнем стадионе краснодарского клуба, её обслужит судья из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.
Напомним, в первом круге южане сыграли в ничью в гостях у "Зенита" (1:1). В предыдущем туре "сине-бело-голубые" одержали скромную победу над калининградской "Балтикой" (1:0), а "быки" обыграли в гостях "Пари НН" (3:4).
Источник: "РБ Спорт"
Сёмин: не думаю, что "Зенит" можно будет назвать чемпионом, если они обыграют "Краснодар"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: РФС