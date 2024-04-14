Руководство московского "Спартака" приняло решение уволить испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Как сообщает "РБ Спорт", временно исполняющим обязанности главного тренера "красно-белых" будет Владимир Слишкович.
Ранее Слишкович входил в тренерский штаб Абаскаля в "Спартаке". По данным источника, руководить "красно-белыми" в ответном матче полуфинала "Пути РПЛ" Кубка России будет именно Владимир Слишкович. Матч между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет в Санкт-Петербурге 17-го апреля.
"РБ Спорт": Абаскаль уволен из "Спартака"
Московский "Спартак" уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера клуба.
Фото: ФК "Спартак" Москва