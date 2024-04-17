- О чём я подумал, когда услышал, что бывший партнёр по "Арсеналу" Эммануэль Адебайор рассказывает о моём просмотре порно однажды в перерыве матча, а Вильям Галлас обвиняет в лени и выкладке на тренировках на 20-30 процентов? Да мне пофиг. Пусть говорят, что хотят. Кстати, по поводу порно - неправда. А слова Галласа... Если он действительно так считает - его право. Но я всегда в любой команде делал то, что мог, - передаёт слова Аршавина "СЭ".
42-летний заместитель генерального директора петербургского "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин в годы игровой карьеры выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего. В период с января 2009 года по июль 2013 года (за вычетом временного отрезка с февраля по май 2012 года) футболист играл за лондонский "Арсенал".
В составе "канониров" Аршавин провёл 144 матча во всех турнирах и записал на свой счёт 31 забитый гол при 46 результативных передачах.
Аршавин - о словах бывших партнёров по "Арсеналу": мне пофиг. Пусть говорят, что хотят
Заместитель гендиректора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос об историях, рассказанных СМИ его экс-партнёрами по лондонскому "Арсеналу" Адебайором и Галласом.
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