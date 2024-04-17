"Разносторонний пацан. И в атаке, и в подыгрыше может играть, помогает в обороне. Если атака будет разнообразной — фланги, быстрые атаки — Угальде только в плюс будет. Ему ещё время надо дать. Должен раскрыться", - цитирует Ещенко "Чемпионат".
Напомним, что Манфред Угальде перешел в московский "Спартак" из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Игрок провел за российский клуб семь матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в восемь миллионов евро. После 23-х сыгранных туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на 12 очков.
Ещенко - об Угальде: разносторонний пацан, ему ещё время надо дать - должен раскрыться
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о форварде "красно-белых" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"