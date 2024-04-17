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Наставник "Оренбурга" Деограсия: мы заслуживали большего в матче с "Динамо". Команда показала характер победителя

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал поражение своей команды в матче 1/2 финала "Пути регионов" Кубка России от "Динамо" (2:4).
Фото: "Матч ТВ"
"Что касается матча, счет не по игре. Я думаю, что мы заслуживали большего, ничего страшного, нам надо учиться на ошибках. Я не расстроен, команда показала характер, характер победителя", - заявил Деограсия.

"Оренбург" уступил московскому "Динамо" в полуфинальном матче в рамках "Пути регионов" Кубка России. В игре было забито шесть мячей. Единственный гол в первом тайме записал на свой счет форвард "Динамо" Федор Смолов.

Во второй половине встречи голами в составе "Динамо" отметились полузащитники Денис Макаров, Хорхе Карраскаль и форвард Константин Тюкавин. За "Оренбург" забивали иранец Мохаммад Горбани и чилиец Хорди Томпсон.

"Оренбург", уступив "Динамо", покинул розыгрыш Кубка России. "Сине-бело-голубые" продолжат выступление в турнире и сыграют во втором этапе "Пути регионов" Кубка страны.

Источник: "Матч ТВ"

Деограсия Оренбург Динамо
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