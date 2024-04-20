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Агент: Чистяков вернется в “Зенит” по окончании сезона

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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника “Сочи” Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"
– У Чистякова аренда – конечно, он вернется в “Зенит” по окончании сезона. Что дальше? Уже будем смотреть. Сейчас никто ничего не загадывает.

Отметим, что Дмитрий Чистяков принадлежит петербургскому “Зениту”. Защитника связывает с сине-бело-голубыми трудовое соглашение, рассчитанное до июня 2025 года. Зимой Чистяков на правах аренды перешел в “Сочи” на полгода. Однако в стане южан Дмитрий не смог закрепиться в качестве игрока основного состава.

Источник: “РБ Спорт”

Дмитрий Чистяков Зенит Сочи Российские трансферы
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