– У Чистякова аренда – конечно, он вернется в “Зенит” по окончании сезона. Что дальше? Уже будем смотреть. Сейчас никто ничего не загадывает.
Отметим, что Дмитрий Чистяков принадлежит петербургскому “Зениту”. Защитника связывает с сине-бело-голубыми трудовое соглашение, рассчитанное до июня 2025 года. Зимой Чистяков на правах аренды перешел в “Сочи” на полгода. Однако в стане южан Дмитрий не смог закрепиться в качестве игрока основного состава.
Источник: “РБ Спорт”
Агент: Чистяков вернется в “Зенит” по окончании сезона
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника “Сочи” Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"