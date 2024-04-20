– Чалов умеет забивать, а это главное. Он сможет это делать в Европе, не только в России. Он уже знает, что такое европейский футбол, – приводит слова Камоцци.
Ранее стало известно о том, что российский форвард Федор Чалов продлил контракт с московским ЦСКА, который теперь рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в 12 миллионов евро. В этом сезоне на счету форвард армейцев 13 голов в 33 матчах во всех турнирах.
Источник: “РБ Спорт”
Камоцци: Чалов умеет забивать, он сможет это делать и в Европе
Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци оценил перспективы нападающего ЦСКА Федора Чалова в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА