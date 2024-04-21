"Спартак" должен быть настроен на игру с "Ростовом". Они сейчас соседи по турнирной таблице. Если "Спартак" хочет зацепиться за бронзовые медали, сегодня надо постараться выиграть. Будет сложно, "Ростов" — агрессивная команда. "Спартак" столкнется с высоким прессингом. Красно-белые могут из-под него выходить, если будут отодвигать "Ростов" к своей половине поля. Таким образом, "Спартак" получит шанс позиционно атаковать", - сказал Бояринцев.
Московский "Спартак" и "Ростов" встретятся в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги, игра пройдет на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону. Команды разделяют всего одно очко, "красно-белые" после 23 сыгранных туров набрали 35 баллов и занимают 7-ю строчку в турнирной таблице. Ростовчане под руководством Валерия Карпина со стартом второй половины сезона выдали серию из четырех побед и одной ничьи и поднялись на 8-ю позицию, заработав 34 очка. Напомним, в первом круге "Спартак" на своем поле одержал победу на "Ростовом" со счетом 2:1. Последний раз московский клуб обыгрывал ростовчан в гостях три года назад, в апреле 2021 года.
Бояринцев: если "Спартак" хочет зацепиться за бронзовые медали, надо постараться выиграть у "Ростова"
Бывший игрок "Спартака" Денис Бояринцев рассказал, как нужно сыграть "красно-белым" в матче с "Ростовом", чтобы одержать победу и побороться за 3-е место в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"