- Не хочу говорить, что игра была сделана после первого тайма. Когда ты ведешь 2:0, то выходишь спокойно на вторую половину игры, однако один пропущенный гол способен вернуть интригу. Мы говорили про это в раздевалке. Сегодня я увидел командный дух.
В воскресенье, 21 апреля московское "Динамо" в гостях разгромило "Пари НН" в матче 25-го тура российской Премьер-лиги со счетом 4:1. Таким образом подопечные Марцела Лички прервали трехматчевую серию из поражений в текущем розыгрыше чемпионата России.
"Бело-голубые" набрали 41 очко и по-прежнему располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от идущего вторым "Краснодара" составляет пять баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Личка: сегодня я увидел командный дух
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка подвел итоги матча чемпионата России против "Пари НН" (4:1).
Фото: "Матч ТВ"