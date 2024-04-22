Президент "Урала" Иванов – об играх до 8 декабря: не вижу в этом ничего страшного

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о календаре Российской премьер-лиги на сезон 2024/25.





Фото: ФК "Урал"

"Мы хотели начинать следующий сезон РПЛ 20 июля, но заканчивать первую часть хотели пораньше. Однако коллеги сказали, что 8 декабря. Я считаю, что в декабре проще подготовить поле. Не вижу в этом ничего страшного", - сказал Иванов.



В минувшее воскресенье, 22 апреля прошло общее собрание РПЛ, на котором в том числе обсуждался вопрос календаря на следующий сезон. Чемпионат России сезона 2024/25 стартует 20 июля, а завершится первый круг 8 декабря. В текущем сезоне первая половина чемпионата завершилась 10 декабря.