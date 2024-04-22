"Про Карпина вы все видели. Теперь уже не думаю. Если было бы 5:1 в пользу "Ростова", то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать", - сказал Федун.
В прошедшем 25-м туре Российской премьер-лиги "Ростов" Валерия Карпина при полном домашнем стадионе проиграли с крупным счетом московскому "Спартаку" (1:5). После увольнения Гильермо Абаскаля временно исполнять обязанности главного тренера "Спартака" поставили члена тренерского штаба Владимира Слишковича. Сейчас московский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 38-ю очками, отставая от лидирующего "Зенита" на 12 баллов. До конца чемпионата остается сыграть шесть туров.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Федун: было бы 5:1 в пользу "Ростова", то можно было бы говорить о Карпине в "Спартаке"
Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о возможности назначения Валерия Карпина на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: ТАСС