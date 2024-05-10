- Давайте возьмём во внимание, что команда каждый год становится чемпионом. Думаю, из российских специалистов лучше варианта для "Зенита", чем Семак, точно нет. А с какой целью искать тренера в Европе, когда результат вроде есть? - цитирует Лунёва "Чемпионат".
Ранее председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина сообщила о решении руководства клуба продлить контракт с 48-летним главным тренером Сергеем Семаком до лета 2030 года. Специалист возглавляет сине-бело-голубых с мая 2018 года, под его руководством команда стала чемпионом России в пяти сезонах подряд и имеет шансы завоевать шестое кряду чемпионство.
Лунёв: из российских специалистов лучше варианта для "Зенита", чем Семак, точно нет
Экс-голкипер "Зенита" Андрей Лунёв прокомментировал информацию о решении руководства клуба продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"