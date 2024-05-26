Немецкий клуб сыграет в финальном матче на "Уэмбли" с мадридским "Реалом", встреча пройдет 1 июня. Только после этого "Боруссия Д" будет рассматривать все трансферные вопросы, в том числе возможное подписание Сперцяна. По данным источника, официального предложения российскому клубу пока не поступало.
В завершившимся сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" 30 игр, в которых отличился 11 забитыми мячами и еще семь раз ассистировал партнерам. По оценке портала Transfermarkt стоимость 23-летнего полузащитника составляет 18 миллионов евро. "Боруссия" рассматривает армянского футболиста в качестве замены ветерана Марко Ройса, который этим летом покинет клуб.
Источник: Metaratings
Источник: "Боруссия Д" вернется за Сперцяном после финала Лиги чемпионов
По информации источника, "Боруссия Дортмунд" вернется к кандидатуре полузащитника "Краснодара" и сборной Армении Эдурада Сперцяна после финала Лиги чемпионов.