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Источник: "Боруссия Д" вернется за Сперцяном после финала Лиги чемпионов

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По информации источника, "Боруссия Дортмунд" вернется к кандидатуре полузащитника "Краснодара" и сборной Армении Эдурада Сперцяна после финала Лиги чемпионов.
Немецкий клуб сыграет в финальном матче на "Уэмбли" с мадридским "Реалом", встреча пройдет 1 июня. Только после этого "Боруссия Д" будет рассматривать все трансферные вопросы, в том числе возможное подписание Сперцяна. По данным источника, официального предложения российскому клубу пока не поступало.

В завершившимся сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" 30 игр, в которых отличился 11 забитыми мячами и еще семь раз ассистировал партнерам. По оценке портала Transfermarkt стоимость 23-летнего полузащитника составляет 18 миллионов евро. "Боруссия" рассматривает армянского футболиста в качестве замены ветерана Марко Ройса, который этим летом покинет клуб.

Источник: Metaratings

Эдуард Сперцян Краснодар Боруссия Д
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