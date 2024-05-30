"Игровую практику ему обязательно дадут. Плотный календарь вынуждает делать ротацию. В "ПСЖ" часто выпускают резервных голкиперов на матчи внутренних кубков, так что у россиянина обязательно будут шансы подсидеть конкурента", - сказал Бубнов.
Даже если Сафонову не удастся стать основным вратарем, то он все равно получит полезный опыт работы на тренировках со звездными футболистами, добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что "Пари Сен Жермен" завершил трансфер 25-летнего россиянина из краснодарского клуба и завершит сделку в июне. Ожидается, что Сафонов подпишет долгосрочный констракт до 2029 года. Авторитетный журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях писал, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро, включая бонусы.
В текущем сезоне Матвей Сафонов принял участие во всех 30 играх "Краснодара" в чемпионате России, в десяти матчах голкипер играл на ноль.
Источник: Sportbox
Бубнов: у Сафонова в "ПСЖ" обязательно будут шансы подсидеть конкурента Доннарумму
Бывший игрок СССР Александр Бубнов оценил шансы голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова занять место в воротах, когда он будет играть в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"