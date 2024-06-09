"Не обидно, что потеряли Конате. Рады, что он стал сильным игроком, вошел в историю клуба как лучший бомбардир. Он предпочел зарабатывать деньги, мы не можем его осуждать за это", - цитирует слова гендира "Матч ТВ".
Мохамед Конате перешёл в грозненский "Ахмат" в 2021 году, подписав контракт на год с возможностью продления ещё на два сезона. В составе грозненцев провёл 90 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 3 голевых передачи. Также нападающий из Буркина-Фасо играл в РПЛ за такие команды как "Тамбов", "Урал" и подмосковные "Химки".
Трансферная стоимость Мохамеда Конате оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.
Напомним, что в чемпионате России-23/24 "Ахмат" занял итоговое 10 место, набрав 35 очков.
Гендир "Ахмата" - об уходе Конате: он предпочел зарабатывать деньги, мы не можем его осуждать за это
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился своим мнением по поводу ухода Мохамеда Конате из грозненского клуба.
Фото: Metaratings