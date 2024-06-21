"Возможно, что-то могут заработать "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Динамо" – команды с традициями. Но все упирается еще и в уровень зарплат футболистов. А при нем вряд ли что-то окупится – как в Первой лиге, так и в РПЛ. Зарплаты у нас завышенные, цифры неоправданные. Окупаемости в нашем футболе не будет при таких зарплатах!" - заявил Чайка.
Футбольный клуб "Чайка" был основан в 1997 году российским бизнесменом Андреем Чайкой, который сам в прошлом являлся профессиональным футболистом, но преждевременно завершил карьеру из-за травмы. В минувшем сезоне "Чайка" вышла в Первую лигу, ранее команда выступала в дивизионе "А" Второй лиги. Клуб базируется в Ростовской области, вместимость стадиона составляет 3 тысячи мест.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Президент клуба "Чайка": при таких зарплатах окупаемости в нашем футболе не будет. Цифры неоправданные
Бизнесмен, президент футбольного клуба "Чайка" Андрей Чайка поделился мнением по теме заработка клубов в российском футболе.
Фото: ФК "Чайка"